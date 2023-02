MR JC Y Edwin Luna presentan nuevo éxito musical en Tegucigalpa

El cantante Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa, llegó este lunes (30 de enero) a Honduras para presentar su nueva canción en la que también canta el artista hondureño MR. JC

La estrella mexicana arribó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en compañía de su esposa Kimberly Flores. Al lugar llegaron también JC y Pacd, quienes viajaron junto a Tegucigalpa donde hoy se llevará a cabo la presentación de su tema musical “Me Voy a Poner Borracho”.

Edwin contó un poco acerca de cómo se conoció con JC; además, expresó estar muy contento con la producción musical. “Lo conocí por medio de Pablo (Padic) me lo pusieron en contacto una vez que estaba en Guadalajara, me presentaron la canción y me gustó. Después nos vimos para grabarla y hacer el video”, dijo el artista.

Luna agregó que ya ha estado junto a La TraKalosa en Honduras, “muy contento porque esta vez es por estas colaboraciones”. Asimismo, confesó que le gusta mucho otros artistas hondureños “me gusta mucho lo que hacen por acá”.

Además, adelantó que ya hay otra propuesta por parte del equipo del hondureño JC para futuros proyectos musicales “hay una propuesta acerca de la punta, ya veremos que pasa. La punta tiene similitud con el Huapango (género musical mexicano) de nosotros ”, afirmó el artista.