Harrison Ford: “ Estoy muy feliz con la edad. Me encanta ser mayor”

La leyenda de la actuación de 81 años de edad, quien se retiró de la exitosa saga cinematográfica de ‘Indiana Jones’, después de la última entrega titulada ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, no tiene reparos en envejecer.

La estrella de Hollywood, quien sobrevivió a un desagradable accidente aéreo en 2015 y es conocido por sus acrobacias que desafían a la muerte, comentaba sobre el uso de la IA para crear una versión rejuvenecida de aspecto realista de él mismo en la última película.

Así lo reveló a Reader’s Digest UK: ‘La tecnología ha evolucionado hasta el punto en que parece muy realista. Y sé que esa es mi cara, no es una especie de magia retocada; así es como me veía hace 35 años, porque Lucas Film tiene todos los fotogramas de la película que hemos hecho juntos durante todos estos años’.

El actor continuó: ‘Y este proceso, esta minería científica de la biblioteca, se aprovechó bien. Pero es solo un truco a menos que esté respaldado por una buena historia. Y sobresale como un pulgar dolorido si no es real, no estoy hablando de visualmente, me refiero a emocionalmente real. Y creo que se usó con mucha habilidad y asiduidad. Estoy muy contento con eso’.

El actor destacó no volvería a ser joven: ‘Pero no miro hacia atrás y digo: -Desearía volver a ser ese tipo-, porque no lo hago. Estoy muy feliz con la edad. Me encanta ser mayor. “Fue genial ser joven, pero mierda, ¡podría estar muerto! y sigo trabajando. Así que imagínense’.

Harrison Ford no tiene planes de retirarse de la industria, pero admite que necesita un descanso. Cuando se le preguntó si tiene planes de dejar el negocio de la actuación, bromeó de esta manera; ‘¿No es evidente? Necesito sentarme y descansar un poco, ¿sabes?’