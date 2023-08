Anitta lanza dos nuevas canciones trilingües sobre amor y sexo en las favelas

La cantante brasileña Anitta lanzó este viernes dos nuevas y pegadizas canciones de género funk que hablan de amor y sexo en las favelas y que combinan partes en inglés, portugués y español.

Los dos sencillos, “Casi casi” y “Used to be”, forman parte de una trilogía titulada “Funk Generation. A Favela Story”, producida por la discográfica Universal y que va acompañada de sus respectivos videos.

En el de “Casi casi”, lanzado este viernes, una Anitta vestida de bikini hace de recepcionista de una humilde posada a la que acuden parejas jóvenes y mayores para tener encuentros sexuales.

“Yo sé que has estado pensando en ello. No tengas miedo, que no muerdo pero toco tó”, dice una parte del estribillo.

La primera canción de la trilogía, “Funk Rave”, fue lanzada hace un mes y ya acumula 14 millones de visualizaciones en Youtube y 23 millones de escuchas en Spotify.

La cantante explicó que para estos sencillos se inspiró en el funk de Río de Janeiro, un género musical que mezcla el hip hop con el rap y cuyas letras suelen tener contenido sensual.

El funk es “el ritmo que me crió y que forma parte de la cultura donde nací. En los videos, hay mucho de lo que he vivido en las favelas”, señaló en declaraciones recogidas en un comunicado.

Desde que irrumpió hace seis años en los escenarios, Anitta se ha convertido no solo en la mayor figura de la música brasileña actual, sino también en un fenómeno internacional que ha logrado hacerse un hueco entre las filas del reguetón que domina América Latina.

Su single “Envolver”, lanzado en español el año pasado, ganó el MTV Music Video Award 2022 en la categoría de “Mejor Latino” y acumula hasta hoy 570 millones de visualizaciones en Youtube y 553 millones de escuchas en Spotify.