“Quiero vivir”, el actor Carlos Torres revela que tiene cáncer y pide oraciones por su salud

“Hola.. tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, con esas palabras, el actor Carlos Torres, quien ha conquistado a su público a través de muchas telenovelas mexicanas, reveló que es un paciente más con cáncer.

El galán de televisión de 55 años sorprendió a sus seguidores al compartir esta noticia en sus redes sociales. “Mi esposo tuvo cáncer terminal en cabeza y cuello, lo único que le sé decir es que Dios existe e hizo el milagro”, le comento una seguidora.

Torres, de origen venezolano, detalló que enfrentará el cáncer, por lo que será operado, “creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato, me van a operar les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto”, finalizó su mensaje que subió a sus redes sociales.