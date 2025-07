Gracie Abrams, la nueva estrella de la música: ni hija de ni novia de

Con 25 años y solo dos discos, Gracie Abrams se ha convertido en una estrella de la música por derecho propio y ya es más conocida que su padre, el director de cine J.J.Abrams, e incluso que su novio, el actor irlandés Paul Mescal.

Los tres aparecieron juntos en el Festival de Glastonbury, una de las citas musicales más importantes del verano europeo, disfrutando de los conciertos tras el debut de la cantante en este escenario británico.

Las imágenes que Abrams colgó en su cuenta de Instagram fueron la confirmación oficial de su relación con Mescal, que comenzó hace un año, además de la prueba de que las familias de los dos ya se conocen.

Porque junto a Mescal estaban sus hermanos, Nell y Donnacha, y con la cantante su padre, el todopoderoso J.J.Abrams, y uno de sus hermanos, August.

Unas imágenes que también dejaban algo claro y es que la estrella más popular es Gracie Abrams, que ya no es la hija de J.J.Abrams, sino al contrario. El director de películas de sagas como 'Star Wars' o 'Star Trek' ha pasado ahora a ser 'el padre de'.

Algo que ya sucedió con casos como los de Don Johnson y Melanie Grifith, que han pasado de ser estrellas a los padres de Dakota; Andie MacDowell, madre de Margaret Qualley, o Phil Collins, padre de Lily.

Todos ellos son ejemplos de hijos que han superado en fama a sus padres, algo que Gracie Abrams ya ha conseguido en los poco más de siete años que lleva de carrera.

En 2017 comenzó a llamar la atención con 'Minor', una canción que lanzó en Instagram. Fichó en 2019 por Interscope Records y en octubre de ese año publicó su primer single, 'Mean It', que formaba parte de un EP, llamado también 'Minor'.

Lanzó un segundo EP, 'This is What it Feels Like', con el que confirmó que no era flor de un día.

En 2022 le llegó su gran oportunidad al actuar de telonera en los conciertos de Olivia Rodrigo, pero el gran impulso fue al actuar en la gura 'Eras Tour' de Tylor Swift.

Entre medias publicó su primer álbum, 'Good Ridddance' (2023), que pasó sin pena ni gloria en casi todos los territorios, incluso en su país, pese a que fue nominada al Grammy a mejor nuevo artista, premio que perdió frente a Victoria Monét.

Pero fue sin duda su dueto con Swift en el tema 'us.', incluido en su segundo trabajo de estudio, 'The Secret of Us' (2024) el que la posicionó definitivamente como una de las nuevas estrellas emergentes de la música. Y con el que consiguió su segunda nominación al Grammy, en este caso a mejor interpretación de dúo.

Sus temas han crecido en repercusión hasta sobrepasar los 1,1 millones de escuchas en el caso de 'That's so true', publicada el pasado octubre, y 728.000 de 'I Love Yo, I'm Sorry'.

Cuenta con más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify, que son la mitad de los de Swift (81 millones), pero más de los que acumula la británica Charli XCX, la sensación del año pasado, que tiene 37 millones.

Y con su disco 'The Secret of Us' lleva de gira desde septiembre de 2024. Comenzó con 23 conciertos en Estados Unidos para saltar a Europa en febrero, comenzando por Madrid, donde tuvo dos actuaciones.

Asia, Australia, de nuevo Europa (y de nuevo Madrid, el pasado jueves en el Mad Cool), Estados Unidos y Canadá, para un total de 58 citas que se cerrarán con su único concierto latinoamericano, en Ciudad de México el 27 de agosto.

Una carrera ya consolidada que tuvo su punto de partida cuando su profesora de tercer grado le animó a escribir y de ahí saltó a la música. Comenzó a componer canciones con solo 8 años y ahí encontró su objetivo en la vida.

"Creo que mi mayor utilidad como ser humano en este planeta, al menos en este momento, es intentar usar mi escritura o narración para que la mayor cantidad posible de personas se sientan conectadas consigo mismas y con esta comunidad", dijo en una reciente entrevista con Billboard la cantautora que ya muchos apuntan como la heredera de Taylor Swift.