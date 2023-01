La cantante Gloria Trevi sorprendió a su público al dar un espectacular concierto en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde más allá del show como parte de su gira ‘Isla Divina Tour’, lanzó un poderoso mensaje de empoderamiento y resistencia.

Durante su evento, la cantante que desde hace unos días enfrenta nuevos cargos en su contra por presuntamente haber atentado contra menores de edad, sorprendió a sus fanáticos la noche del viernes con su mensaje en donde pidió hacer conciencia sobre todo lo que pasa en la actualidad.

“Nos tienen en un pin... apocalipsis, pero es que si nosotros no hacemos conciencia de lo que hemos vivido, la verdad no vamos a cuidar ese lugar tan bonito que existe y del que nos vamos a ir en un momento”, inició la cantante.

Aunque eso no fue todo, pues Gloria Trevi también se dijo cansada de ver en las noticias, tantos reportajes sobre mujeres desaparecidas y violencia, en especial contra las mujeres, por lo que hizo un llamado a alzar la voz y defenderse, tal como lo hará ella. “Estamos hasta la ma..., y hay gente que levanta la voz, que ya no se quedan callados. Gracias, gracias a todos, muchísimas gracias. ¿Y saben qué? No faltan”.

Acto seguido, muchos de los asistentes se mostraron a favor de Gloria Trevi y en unísono entonaron la frase: “No estás sola, no estás sola”, la cual también formaron afuera del coloso de Reforma momentos antes de que iniciara el evento.