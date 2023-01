Diseñador acusa a Miss Venezuela de plagiar uno de sus vestidos

Luego de haber sido una de las finalistas de Miss Universo, la representante de Venezuela, Amanda Dudamel, es acusada por el diseñador Samy Gicherman de haberle plagiado el diseño que usó para el famoso concurso de belleza.

En entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, Gicherman expresó que fue una total sorpresa ver que la modelo estaba usando un vestido que él había diseñado el año pasado, sin su autorización.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no lo podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo critiqué porque yo fui el creador de esta pieza el año pasado y lo veo ahora en la chica que está representando a Venezuela con una pieza que es exactamente igual”, indicó.

El presunto autor del vestido habría mostrado ante las cámaras su diseño original, el cual realizó para una clienta y se encontraba expuesto en sus redes sociales, por lo que intuye que así fue como copiaron la pieza.

“Me imagino que mostraron la foto, el trabajo que había hecho de un vestido equis, que ese equis soy yo, y entonces se enamoraron de los colores, del mismo bordado y lo encargaron, se lo hicieron”, mencionó.