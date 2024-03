Gisele Bündchen le habría sido infiel a Tom Brady con su actual pareja

Los besos y caricias que Gisele Bündchen le lanzaba a Tom Brady cuando estaban casados, eran interceptados por Joaquim Valente, maestro de jiu jitsu de la modelo brasileña.

El siete veces ganador de anillos de Súper Tazón, no tiene pruebas pero tampoco dudas, pues cree que la relación que actualmente tiene su ex esposa con el deportista brasileño no empezó en junio del 2023, cuando la oficializaron, sino desde antes, cuando estaba casada con el mariscal de campo, así lo confirmó una fuente allegada al ex quarterback.

”Si Gisele quiere que la gente piense que sale con Joaquim desde junio que así sea, pero llevan bastante más tiempo y no se lo han estado tomando con calma, aunque Tom ya lo ha aceptado”.

Un mes después de separarse de Tom Brady, a finales de 2022, Bündchen había sido vista con Joaquim en Costa Rica, junto con los hijos de ella. Hasta entonces, se estimaba, eran grandes amigos.