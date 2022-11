“Fue lo mejor que me pudo pasar”: Selena Gomez sobre ruptura con Justin Bieber

La pareja formada por Selena Gomez y Justin Bieber fue una de las más mediáticas, caracterizada por altos y bajos, así como, infidelidades, decepciones, celos, distancia y, como la propia cantante lo ha revelado, también abuso psicológico.

Estuvieron juntos durante 7 años y terminaron definitivamente en 2018, para sorpresa de sus fans. Ambos eran muy jóvenes y, según expresó en su momento su círculo cercano, tomaban decisiones motivados por la impulsividad e inexperiencia.

Por su parte, en diferentes entrevistas, Selena Gomez hizo el comentario revelador que aludía a la opinión de sus exnovios sobre la salud mental de la cantante: “cada uno de mis ex piensa que estoy loca”.

Años después, ya con más madurez y autoconocimiento de sí misma, la intérprete de ‘Lose You to Love Me’ confiesa: “terminar con Justin Bieber fue lo mejor que me pudo haber pasado”.

En el marco del lanzamiento de su documental ‘My mind and me’ (‘Mi mente y yo’), la cantante de ‘People you know’ ha confesado las crisis de ansiedad y depresión que le provocó su vínculo con el cantante y lo difícil que fue superar el rompimiento de una relación que siempre estuvo a la vista del público.