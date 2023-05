Francia Raisa, la amiga de Selena Gómez que le donó un riñón en 2017, denuncia acoso de sus seguidores

La actriz y cantante Selena Gómez ha tenido que enfrentarse en varias ocasiones a sus fans más radicales. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo la intérprete tuvo que intervenir directamente en las redes sociales para detener una pelea verbal entre sus seguidores y los de la estrella televisiva Kylie Jenner. Los primeros se habían lanzado en tromba contra la hermana de Kim Kardashian al entender que ésta había criticado las cejas de su ídolo, algo que fue desmentido por Kylie y después por la propia Selena.

A la antigua estrella Disney no le gustó nada la reacción tan desproporcionada de sus incondicionales, y les advirtió que abandonaría una vez más la esfera virtual si no cambiaban de actitud. Parece que finalmente las partes llegaron a un acuerdo, ya que la intérprete reapareció poco después en Instagram para declararles todo su amor.

Sin embargo, la paz podría romperse muy pronto, a tenor del duro testimonio que acaba de compartir Francia Raisa. La actriz saltó a la fama en 2017 cuando se confirmó que había donado un riñón a Selena para ayudarla en su batalla contra el Lupus. La joven ha recurrido al portal de noticias TMZ para denunciar abiertamente las amenazas de muerte y demás comentarios denigrantes que le han llegado últimamente por parte de los fans más extremos de Selena.

Su inquina se explica, al parecer, con las informaciones que apuntan a que la relación entre las antaño amigas íntimas se ha deteriorado inexorablemente. Selena aseguró en una entrevista reciente que no tenía muchos amigos famosos, poniendo únicamente como ejemplo a Taylor Swift. Francia no tardó en dejar un irónico comentario en Instagram para mostrar su decepción: “Interesante...”, escribía en una publicación que borró poco después.

En su conversación con el medio, la intérprete de origen hondureño no ha querido entrar en este tema, pero sí ha destacado la gravedad de los exabruptos y mensajes tan desagradables que ha recibido en las redes. “Creo que el comentario que más me ha dolido fue uno que decía: ‘Espero que alguien te meta la mano en el cu** y te arranque el otro riñón, maldita perra’”, ha revelado en su charla. El bullying que sufre Francia está teniendo un impacto muy negativo en su salud mental, por lo que sólo quiere pasar página y centrarse de nuevo en su felicidad. “Soy muy feliz y me dedico a vivir mi vida. Le mando amor a todo el mundo”, ha señalado en tono conciliador.

La actriz ha dejado claro que Selena la apoya y que ya habría tomado medidas para contener a los radicales. “Es que no entiendo lo que pasa, nadie quiere algo así. Selena está literalmente ahí fuera diciendo: ‘Por favor, paren, no comprendo qué está pasando’. Es que no está bien. Yo también he admirado a mucha gente y puedo llegar a entender esa pasión. Pero no lo digo sólo por mí, sino por todo el mundo: ‘Por favor, paren’”, ha concluido.