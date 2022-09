VIDEO: Chris Pine aclara que Harry Styles no le escupió durante una proyección en el Festival de Venecia

¡Es oficial! Harry Styles no escupió a Chris Pine durante el estreno de su nueva cinta ‘Don’t Worry Darling’, en el Festival de Cine de Venecia.

Este martes, las redes sociales ardieron después de una salvaje conferencia de prensa y la proyección de la película, con imágenes en video que muestran al intérprete de ‘Watermelon Sugar’ supuestamente “escupiendo” a su co-estrella, mientras ambos tomaban sus asientos.

Sin embargo, un representante de Chris desmintió el drama, tachando de “ridículas” las especulaciones que aseguran que existe una disputa entre las estrellas”.

“Esta es una historia ridícula - una completa invención y el resultado de una extraña ilusión en la red que es claramente engañosa y da pie a especulaciones tontas. Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, dijo el agente del actor a la revista People.