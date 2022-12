Adamari López discute con Andrea Meza por defender a novia de Piqué

Una nueva polémica rodea a la conductora boricua Adamari López.

Y es que durante una emisión del programa “Hoy Día”, la artista tuvo un enfrentamiento con la mexicana Andrea Meza, ex Miss Universo 2020.

Y es que mientras los conductores del espacio televisivo presentaban la noticia de la supuesta ruptura de Gerard Piqué y su joven novia, Clara Chía Martí, Andrea Meza dio su opinión al respecto, la cual no cayó nada bien a Adamari.

Cabe recordar que es presisamente a la jovencita a quien se acusa de ser la causante de la separación de el exfutbolista español y la cantante colombiana Shakira.

“Yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él. Es él quien no sabe lo que quiere”, expresó la exreina de belleza mexicana.

Adamari López la interrumpió de inmediato, y le expresó lo siguiente:

“Ella sabía que estaba metida en medio de una relación, se pudo haber esperado, o no haber aceptado salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer”, dijo Adamari con un tono serio.

“Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella. Una mujer que entra en una relación sabiendo que está con otra, no, no es una roba maridos, pero está mal. Y no tiene principios tampoco”, enfatizó la famosa puertorriqueña.

