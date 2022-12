Jenna Ortega tenía Covid-19 mientras filmaba ‘Merlina’

Jenna Ortega se volvió viral recientemente por sus movimientos de baile espeluznantes y excéntricos en una escena de la nueva y exitosa serie de Netflix, Merlina, pero la actriz confesó que se sintió rara cuando la filmó.

En una entrevista con NME, Jenna Ortega reveló que estuvo enferma de Covid-19 durante el rodaje de la ahora famosa escena que corrió al ritmo del sencillo de The Cramps de 1981 “Goo Goo Muck”.

“¡Yo mismo coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Obtuve la canción aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude... es una locura porque era mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo”.

“Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, dijo la actriz de 20 años.