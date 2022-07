Cesia Sáenz canta “Vivir lo nuestro” y conquista a los críticos de “La Academia”

“Vivir lo nuestro”, de la India, es el tema musical que la hondureña Cesia Sáenz interpretó en el concierto número 13 de “La Academia”.

Cesia sorprendió con su potente voz y magnífica interpretación, lo cual le valió buenas críticas por parte de los jueces.

Arturo López Gavito, “El juez de hierro”, levantó la mano para ser el primero en opinar sobre la actuación de Cesia.

Gavito destacó que la hondureña “parecía una cantante en cualquier escenario del mundo. Lo hizo espectacular”.

“A mí no me importa si no hay nutriólogas, a mí me toca hablar de las presentaciones”, dijo Gavito.