Hace unos días, el cantante canadiense The Weeknd inició su gira mundial After Hours Til Dawn con una presentación en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Si bien durante esa noche el artista no hizo más que deleitar a sus seguidores con sus más grandes éxitos, todo se tornó en una tragedia mortal cuando una persona de la audiencia que estaba sentada en un barandal, perdió el equilibrio y cayó a más de 10 metros de altura.

De acuerdo con el medio CoS, la víctima, quien fue identificada como Hugo Sánchez y tenía 32 años, fue trasladada a un hospital local, donde murió horas después a causa de una lesión cerebral traumática grave.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que mientras desarrolla su tour, se prepara para el estreno de su nueva serie dramática de televisión, The Weeknd, The Idol en la que comparte créditos con Lily-Rose Depp, Jennie von Blackpink, Troye Sivan, Anne Heche y Melanie Liburd.

La producción gira en torno a la historia de una aspirante a estrella del pop que entabla una relación romántica con el líder de una secta.

Fue producida por Sam Levinson, creador de la exitosa serie ‘Euphoria’.