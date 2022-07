Christina Aguilera pone patas arriba Cap Roig

El festival de Cap Roig y su majestuoso auditorio en unos jardines en plena Costa Brava han visto pasar a muchos artistas que han conquistado esta plaza con actuaciones muy destacadas, pero pocos han conseguido ponerla patas arriba con un espectáculo desenfrenado como Christina Aguilera.

La estadounidense tenía una tarea complicada, porque, sólo un día antes, el colombiano Sebastián Yatra, en plena efervescencia, había inaugurado esta cita, organizada por Clipper’s Live con el impulso de CaixaBank, y había hecho bailar al público como pocos lo han hecho.

Puede leer: JLo se cambia el apellido, ahora es legalmente Jennifer Affleck

Pero lo de Christina Aguilera es fuera de lo común, con un grado de provocación máximo y, a su vez, con una experiencia sobre el escenario evidente desde la primera nota.

20 años después Christina Aguilera volvía a España

Ha habido que esperar casi veinte años para tener de nuevo a esta artista en España, pero ha valido la pena y un festival como el de Cap Roig se ha mostrado como un lugar idóneo para que el público viva de pleno esta propuesta.

Con nuevo disco bajo el brazo, el concierto pasaba en buena parte por mostrarlo, pero la audiencia también quería escuchar los grandes éxitos y la protagonista de la noche se los ha dado con algunos como “Beautiful” o “Fighter” en el tramo final.

También: Fallece la actriz Berta Riaza a los 94 años

Para arrancar, mensaje en pantalla en forma de declaración de intenciones: “Are you ready to get dirty?” y el tema “Dirty como primera canción.

“Bionic”, “Vanity” y “Genie in a bottle”, éxitos inconfundibles

Sobre el escenario, un despliegue de recursos para conformar un espectáculo de música del máximo nivel internacional y concepción al uso de este tipo de montajes.