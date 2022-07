Cesia Sáenz, representante de Honduras, y el mexicano Andrés, interpretaron la canción “Recuérdame” de Marc Anthony y Natalia Jiménez, durante el concierto número 12 de “La Academia’.

La concursante catracha fue la primera en salir al escenario. Luego siguió su compañero, Andrés.

Mientras los académicos interpretaban el tema, ambos se dejaron llevar por sus emociones y finalizaron su presentación con un beso que dejó sorprendidos a todos.

Luego de la presentación llegó el momento de las críticas. Para sorpresa de muchos, Lolita Cortés destacó lo mucho que le gustó la interpretación de los académicos.

“La verdad es que me encantó, me encantó de principio a fin. Los dos entendieron lo que es un dueto, no es uno más que el otro”, dijo Cortés.

La jueza también dijo que lograron compenetrarse hasta el último segundo de la presentación, lo cual para ella fue una manera original de cerrar su dueto.

”Por primera vez veo que ustedes dos realmente se compenetran, poco a poco lo van dejando ir, hasta que regresan al escenario ¡Felicidades, niños!”, concluyó.