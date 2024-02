El exMenudo Charlie Masso se estrena en el bolero

‘Algo Contigo’ es la canción con la que Charlie Masso junto al Trío Los Andinos debuta en el género del bolero. En un comunicado de prensa explica que se trata de un tributo a los grandes compositores de la música romántica como Bobby Capó, Agustín Lara, Rafael Hernández y Pedro Flores, los tríos y los boleros del ayer.

”Luego de 40 años de carrera y de haber experimentado con una amplia variedad de géneros como el pop, la música tropical, la balada, regional mexicana, en fin creo que esta etapa me permite como productor independiente realizar proyectos que me llenan de satisfacción”, resaltó el ex integrante de la famosa agrupación Menudo en la nota.

Masso, a su vez, quiso destacar en ‘Algo Contigo’ la importancia de amar, ser amado y de celebrar la belleza de las conexiones humanas más profundas como el vivo recuerdo de su madre, con quien cada fin de semana escuchaba sus canciones favoritas y gracias a ella aprendió a apreciar y disfrutar de los boleros y los tríos.

