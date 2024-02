¿Alicia Keys está embarazada?

LAS VEGAS. Usher presentó a varios famosos artistas musicales como invitados durante su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LVIII. Una invitada especial fue Alicia Keys, quien interpretó su canción “My Boo” junto a Usher en el escenario.

Keys llevaba un impresionante traje rojo que se complementaba con el piano en el que apareció ejecutándolo, pero los fanáticos notaron que parecía tener un vientre. Esto llevó a algunos a sospechar si está actualmente embarazada.

LEA AQUÍ: Usher brilla en su show de medio tiempo en el Super Bowl 2024

Resulta que aún no se confirma, Alicia Keys normalmente no publica su vida privada. Con el pasar del tiempo se podrá confirmar si está o no embarazada.