Aunque el Morritt’s Resort negó rotundamente que Armie Hammer se hubiera convertido en uno de sus empleados, todo ello a raíz de las informaciones que trascendieron al respecto hace unos días, la revista Variety ha podido confirmar finalmente que el actor de ‘Call Me By Your Name’ sí está trabajando en este hotel de las islas Caimán, donde se refugió para escapar del escarnio público que no ha dejado de recibir desde el año pasado.

La carrera cinematográfica y la reputación personal del intérprete de 35 años recibieron un duro golpe, del que quizá le sea imposible recuperarse del todo, cuando a mediados de 2021 salió a la luz su supuesto gusto por las fantasías sexuales relacionadas con el sometimiento e incluso el canibalismo.

Posteriormente se le acusó de algo mucho más grave: fue denunciado por una presunta violación y la policía del condado de Los Ángeles inició una investigación exhaustiva para llegar al fondo del asunto.