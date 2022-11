Estados Unidos.

La cantante estadounidense Selena Gómez reveló que es posible que nunca pueda tener hijos debido a los medicamentos que toma para controlar su trastorno bipolar. La estrella de la música, expareja del ídolo pop Justin Bieber, concedió una entrevista a la revista Rolling Stone, y dijo que pese a los problemas de salud que enfrenta, ella mantiene la esperanza y entre sus planes está convertirse en madre. “Eso es algo muy, muy grande y presente en mi vida”, dijo Selena Gómez sobre sus problemas de salud mental. “Sin embargo, si estoy destinado a tenerlos (hijos), lo haré”, agregó la artista. Selena Gómez le contó a Rolling Stone sobre un momento en que visitó a una amiga que tambien sufre trastorno bipolar, y que estaba tratando de quedar embarazada. LEA: Selena Gómez revela que pensó en quitarse la vida La estrella de Only Murders in the Building recordó cómo lloró en su automóvil después de su visita, ya que descubrió que dos de los medicamentos que toma para su trastorno bipolar hacen que sea poco probable que pueda tener a sus propios hijos. “Creo que hay algo sobre mí, que tal vez sea mi trastorno bipolar, lo que me mantiene humilde, de una manera oscura”, agregó la fundadora de la marca Rare Beauty.

De acuerdo con el Indian Journal of Psychiatry, los medicamentos para el trastorno bipolar durante el embarazo pueden causar defectos de nacimiento, problemas de conducta y problemas neuroconductuales a largo plazo. Las mujeres con trastorno bipolar también están expuestas al riesgo de un aumento de los síntomas y episodios bipolares durante el embarazo, por lo que los médicos enfrentan la difícil decisión de si las personas con trastorno bipolar deben o no tomar ciertos medicamentos durante el embarazo. ¿Qué le pasa a Chyno Miranda? El cantante es trasladado a un centro de rehabilitación en medio de una polémica Tiempos oscuros En la entrevista, Selena Gómez detalló un “episodio de psicosis” que experimentó en 2018 cuando comenzó a escuchar voces fuertes. Luego pasó varios meses en un centro de rehabilitación, aunque Gómez dijo que “solo recuerda fragmentos” de ese tiempo. Después de su diagnóstico de trastorno bipolar, a la exestrella de Disney Channel le recetaron una gran cantidad de medicamentos, que dijo que la hacían sentir “desaparecida”. “Ya no había una parte de mí que estuviera allí”, dijo Selena Gómez.

Al final, terminó encontrando a un psiquiatra que se dio cuenta de que estaba tomando demasiados medicamentos y se los quitó todos menos dos. “Él realmente me guió”, dijo. “Pero tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaría dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprendí a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, confesó. Selena reveló que le habían diagnosticado trastorno bipolar en 2020 cuando apareció en la serie Instagram Live de Miley Cyrus titulada “Bright Minded”.