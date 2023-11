Una banda de ladrones asalta la casa de la novia de Neymar

La casa que la influencer Bruna Biancardi tiene en el municipio de Cotia, en Brasil, fue asaltada por una banda de criminales en la madrugada del martes. Se cree que su objetivo era secuestrar a la hija recién nacida que ella tiene con el futbolista Neymar.

Los padres de Bruna se encontraban en el interior de la vivienda en el momento de los hechos y les ataron para inmovilizarse, pero afortunadamente parece que no resultaron heridos.

Uno de los sospechosos ya ha sido detenido por la Guardia Civil Municipal y se cree que se trata de uno de los residentes del condominio donde vive Bruna, que habría autorizado la entrada de los otros delincuentes. Fueron los propios vecinos quienes llamaron a la policía cuando advirtieron movimientos extraños a través de las ventanas. Los agentes rodearon la propiedad y consiguieron detener a uno de los ladrones. El resto huyó con un botín de bolsos de diseño, relojes y joyas.

La información que se conoce hasta ahora ha trascendido a través del portal R7; ni Bruna ni Neymar se han pronunciado acerca de lo ocurrido.

Actualmente no está claro si mantienen una relación sentimental: hace poco a él le grabaron en actitud cariñosa junto a dos mujeres desconocidas en un club de España, sin embargo, en Instagram han compartido una fotografía juntos para celebrar la llegada al mundo de la niña, donde aparecía muy sonrientes.

Esta no es fue primera vez que enfrenta una situación de este tipo relacionada con Neymar.

En junio, Neymar se disculpó públicamente con Bruna por haberla situado en una posición incómoda con su comportamiento, a pesar de que -según sus propias palabras- ella era la mujer que siempre había soñado tener a su lado. Era evidente que se refería a los rumores sobre el romance que tuvo con la influencer Fernanda Campos, quien confirmó la relación, indicando que había comenzado alrededor del Día de San Valentín.

El futbolista no intentó excusar su comportamiento ni pidió que le perdonara “lo imperdonable”. Sin embargo, eligió hacer pública su disculpa en las redes sociales porque le parecía que era lo correcto: “Cuando un asunto privado se convierte en público, la disculpa también debe serlo”.

Bianca Biancardi, cuñada de Neymar, reaccionó y lo acusó de no tener valores ni compromiso: “Está bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace”.

A pesar de aparecer juntos en diferentes eventos durante las vacaciones del futbolista, parece que la situación familiar no es de las mejores. “¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quien cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita”, continúa.

La hermana de Bruna también negó la existencia de un contrato, como ha sido publicado en la prensa internacional: “Nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo. Eso es extremadamente ofensivo para quien ha sido muy bien criada, tiene orientación, apoyo, amor, valores y es un ejemplo dentro de casa. Ella es una mujer con mucho éxito, que trabaja desde los 16 años. Como fruto de su trabajo (y no por el dinero de nadie) ella tiene una vida muy cómoda y podrá cuidar a su hija de la mejor manera posible”.

“Ella está en la relación por amor, por querer que su hija tenga una familia unida y un padre presente, por querer que él críe y cuide a su hija que tanto quiso tener. Desgraciadamente, ella está pasando por todo esto en el momento que debería ser el más feliz de su vida. Le han quitado la tranquilidad y los buenos recuerdos que necesitaba tener en este momento. Su decisión y sus elecciones le corresponden solamente a ella. ¡Nosotros estaremos aquí”, añadió Bianca mostrando el apoyo de la familia, independientemente de no estar de acuerdo.