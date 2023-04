Hugh Jackman revela el resultado de su biopsia: está libre de cáncer

Afortunadamente, y tras someterse a dos biopsias, el artista ha podido confirmar que ese no es el caso.

Desde el año 2013, cuando tuvo que someterse a una intervención para extirpar de su piel esas células cancerígenas, Jackman ha afrontado seis procedimientos de esa naturaleza.

En 2017, el actor que da vida a Lobezno en las películas de la saga ‘X-Men’ reconocía que durante su juventud no había prestado demasiada importancia a los peligros del sol a lo largo de su juventud, lo que desembocó en tan preocupante dinámica. De ahí su insistencia en concienciar a la sociedad sobre la importancia de redoblar las medidas de prevención.

“No importa lo moreno que te quieras poner, de verdad, créanme. Todo esto que me está pasando sale ahora pero comenzó hace 25 años. Utilicen protección solar. No dejaran de disfrutar por ello. Por favor, cuídense mucho”, pedía en su anterior mensaje, en el que también quiso tranquilizar a sus fans acerca de su estado. “Como recordatorio, el carcinoma basocelular, en el mundo del cáncer de piel, es el menos peligroso de todos ellos”, sostenía.