Milagro Flores: “Eso de odiar no va conmigo”

La presentadora hondureña Milagro Flores compartió un mensaje en sus redes sociales y de inmediato recibió el apoyo de sus seguidores.

“Eso de odiar no va conmigo. Eso de me haces y me las pagas peor. Dios bendiga hasta al que me maldice. Saludos gente bella desde las bellas playas de #guanaja”, escribió la conductora de televisión en su cuenta oficial de Facebook.

Tras compartir estas palabras en su perfil de Facebook, la sección de comentarios se llenó de mensajes en solidaridad con ella.