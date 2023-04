Karol G explota en contra de la revista ‘GQ’ por su foto de portada

La cantante Karol G arremetió en contra de la revista “GQ”, luego de ver las fotos que eligieron de ella para su nueva edición.

Y es que la estrella colombiana, quien es una de las más exitosas y aclamadas de la actualidad, se mostró muy molesta, ya que opinó que ella no luce así.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram.

La artista de 32 años agradeció a la revista por incluirla en su nueva publicación, pero también pidió respeto por su imagen.

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, prosiguió la intérprete de “Bichota”.