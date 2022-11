“ Estuvo a punto de morir, muy delicado. Tiene su cirrosis hepática, obviamente como no se cuidó la tiene descontrolada, y tiene una neumonía por la que está con antibiótico. Ha estado delicado, se va a su casa y no hay supervisión ni de sus comidas ni de nada”, señaló Portillo en entrevista con un programa de televisión.

En ese periodo de tiempo, de acuerdo con su pareja, la salud del actor se vino abajo, se le hincharon sus pies y sufrió ataques de tos y flemas, lo que incluso hizo pensar que había presentado una sobredosis de sustancias.

“Ahorita está muy bien, controlado. Yo lo saqué inconsciente de su casa, tengo un pequeño concentrador de oxígeno, que creo que le ayudó”, señaló Margarita a Ventaneando, añadiendo que el médico internista que lo valoró le dijo que las primeras 72 horas de una sobredosis eran vitales, a lo cual ella se sorprendió.

Lo que sí descartó Portillo, es que, ante tantos problemas de salud, Andrés García quiera quitarse la vida.

“Para nada, sino no se preocuparía de ponerse bien o de preguntar qué médicamente le están poniendo. Nunca me preocupó eso, la verdad (un suicidio). Ahorita sólo me preocupa la salud de mi esposo y sacarlo adelante”, puntualizó.