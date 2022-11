Amber Heard quiere que su aseguradora pague lo que le debe a Johnny Depp

Amber Heard insiste en que su aseguradora tiene que cubrir al menos una parte de los 8,3 millones de dólares que le debe a Johnny Depp tras ser declarada culpable de difamación en el mediático juicio que les enfrentó a principios de año.

La actriz de ‘Aquaman’ ha presentado una contrademanda contra la empresa New York Marine and General Insurance Co después de que le informaran que la póliza de responsabilidad civil que había contratado por valor de un millón de dólares no le ayudará a afrontar ese gasto.

Aunque Amber Heard recurrió a un seguro precisamente para protegerse ante las demandas por difamación, la compañía argumenta que no procede responder en su nombre según la ley de California porque el jurado determinó que ella cometió una falta intencionada contra el actor de ‘Piratas del Caribe’ al escribir un artículo acerca de su experiencia como víctima de violencia doméstica, a pesar de que no mencionaba el nombre de Johnny en ningún momento.

Los documentos judiciales a los que ha tenido acceso el portal TMZ revelan que Amber sostiene que llegó a un “acuerdo incondicional” y que se le prometió que se pagarían los costes de su defensa y la posible sentencia en su contra hasta un millón de dólares, pasara lo que pasara.