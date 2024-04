Shakira confiesa que se avergüenza de sus viejas canciones

Shakira no para de ser tendencia en redes sociales. En medio de la promoción de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, la colombiana ha hecho polémicas revelaciones.

Para sorpresa de todos, Shakira dijo que sí ha experimentado vergüenza o ‘cringe’ al escuchar sus temas del pasado.

La cantante aceptó que la incomodidad viene cuando escucha que sus ‘gritos’ eran muy exagerados.

Shakira puso como ejemplo el tema ‘Suerte’ (Whenever, wherever) en donde dice una conocida estrofa y que irónicamente a ella no le gusta nada: “Creo que solía exagerar en mi voz. ‘¡Lo-le-lo-le-lo-le!’ Es demasiado. Creo que fue exagerado”, explicó.

La colombiana finalizó diciendo que su música ha ido evolucionando y con el tiempo se han vuelto más maduros con los cambios de tono de su voz luego de su primer embarazo.