Peso Pluma sufre robo en pleno concierto

Lo destacado de la noche fue que Peso Pluma no solo se acercó a los fans, sino que también cantó su popular tema ‘PRC’ junto a ellos. Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de tomar el micrófono y compartir el momento con el cantante.

Sin embargo, el incidente más comentado de la noche ocurrió cuando un asistente logró arrebatarle la gorra al cantante. A pesar del robo, Peso Pluma mantuvo la calma y continuó con su actuación sin mostrar signos de molestia.

De hecho fue en redes sociales donde hubo más quejas que las del artista a quien parece no haberle importado que le robaran la gorra, otros elogiaron su actitud por no ver mal que un seguidor se quisiera llevar algo de regalo aunque el cantante no lo hubiera ofrecido.