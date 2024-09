Selma Blair ama ver la película ‘Cruel Intentions’

Selma Blair ve su película ‘Cruel Intentions’ “todo el tiempo”.

La actriz, de 52 años, causó sensación en la cinta de 1999 al compartir un beso en la pantalla con su compañera de reparto, Sarah Michelle Gellar, de 47 años, y en los últimos años ha hablado abiertamente de su lucha contra la esclerosis múltiple, que la ha obligado a utilizar un bastón para caminar.

En la undécima edición de los premios anuales de los medios de comunicación especializados en moda de The Daily Front Row, la actriz explicó que se anima constantemente viendo dos de sus primeros papeles, en ‘‘Cruel Intentions” y ‘Legalmente rubia’.

Cuando se le preguntó por la primera, que celebró su 25 aniversario a principios de este año, Selma dijo a la revista PEOPLE:

“Me hace tan feliz... porque esa película es tan buena, sexy... no sé, hablar de vestuario. Quiero decir, ella (la diseñadora de vestuario Denise Wingate) hizo un trabajo increíble con el vestuario. Pero fue una de las películas más hermosas. Aún perdura. Todavía se mantiene. Y me encanta. Me encanta todo el reparto. La veré siempre. Quiero decir, si está de fondo, nunca la apago. Nunca”.