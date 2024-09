Elizabeth Olsen está dispuesta a volver al Universo Cinematográfico de Marvel

En declaraciones a FM104 , dijo: “Es un personaje que me encanta interpretar cuando hay una forma de hacerlo bien, y creo que he tenido la suerte de que cuando empecé me usaron bien. Creo que la gente no supo qué hacer conmigo durante un tiempo por allí ... si hay una buena manera de hacerlo siempre estaré feliz de regresar”.

En agosto de 2023, Olsen admitió que necesitaba “otros personajes” en su vida, además de Wanda.

Así lo dijo al periódico The Times:

“Estoy tratando de averiguar... Porque, específicamente en los últimos cuatro años, mi trabajo ha sido Marvel. No quiero... no es que no quiera que se me asocie sólo con este personaje. Pero realmente siento que necesito construir otras cosas para crear un equilibrio. Tengo muchas ganas de hacer películas en este momento. Y espero que algunas de ellas se unen en la forma en que siento que pueden. Pero sí, es algo que necesito. Necesito otros personajes en mi vida. No hay longevidad en un personaje”.