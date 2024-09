Janet Jackson quiere a su hijo lejos del mundo del espectáculo

Janet Jackson no permitirá que su hijo entre en el mundo del espectáculo.

La cantante de 58 años, que tiene a Eissa, de siete, con su exesposo Wissam Al Mana, ha cosechado un enorme éxito desde que empezó como estrella infantil en los años 70 y, aunque está “muy agradecida” por haber tenido la oportunidad de ser madre, ha señalado que no colocará a su hijo en el mismo camino y que dejará la decisión completamente en sus manos.

En declaraciones al programa de televisión británico ‘Loose Women’, dijo: “Lo significa todo. Estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido experimentar (la maternidad), porque no tenía por qué ser así. Reflexiono mucho, es increíble porque los niños no se dan cuenta de lo que pasas como madre o de lo que tienes que pasar en segundo plano”.

Sin embargo, si a Eissa le apasiona una carrera en el mundo del espectáculo, Janet no se interpondrá en su camino cuando sea adulto.

LEA: El impactante cambio Físico de Dave Bautista

Y añadió: “Se trata de él. Si eso es lo que quiere, pero yo diría que tiene que esperar hasta que sea mayor de edad y asegurarse de que eso es lo que quiere hacer. Haga lo que haga es muy difícil. La industria es muy dura, pero tendría que esperar a tener 18 años”.

La cantante de ‘Miss You Much’ es la décima y más joven de la familia Jackson y recuerda a sus hermanos, entre ellos el fallecido Michael Jackson, que se convirtieron en estrellas infantiles como parte de The Jackson 5. Y está “feliz” de que su padre la empujara a seguir el mismo camino profesional, pero desearía haber tenido la oportunidad de seguir estudiando.

Dijo: “Estoy contenta porque obviamente él vio algo que yo no vi, pero aun así me hubiera gustado vivir la experiencia de la universidad. O, mejor dicho, la universidad. Siempre quise vivir esa experiencia. Yo era sólo un bebé cuando mis hermanos triunfaron, así que eso es todo lo que realmente he conocido”.