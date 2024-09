Tyrese Gibson, actor de “Rápido y Furioso”, fue arrestado por no pagar pensión alimenticia

Relación fallida

Tyrese y Samantha se divorciaron en 2020, después de casarse en 2017. Ambos son padres de Soraya, de cinco años. El actor también comparte una hija, nacida en 2007, con otra ex esposa, Norma Mitchell.

Este domingo, Gibson posteó una serie de videos y mensajes en sus redes sociales donde pedía a sus seguidores los contactos de algunos medios de comunicación y periodistas para hablar de su caso.

“Esta no es la celebridad hablando. Este no es el cantante. Este no es el actor. Este es un hombre que no quiere favores. Este no es un hombre que tiene dinero. Este es un hombre que solo quiere que las cosas se hagan de acuerdo con la ley”.