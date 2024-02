Julio Iglesias tendrá serie biográfica en Netflix

Julio Iglesias se une a Netflix para contar su vida. El cantante español está colaborando con el gigante de streaming para desarrollar una serie biográfica. El padre de Enrique Iglesias va a ser parte del proceso creativo de este apasionante proyecto.

El intérprete de joyas como “Hey”, “De niña a mujer” y “Me olvidé de vivir” habló sobre su esperada serie. “Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, dijo el legendario artista, de 80 años.

“Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, añadió.

Netflix llevó con gran éxito a la pantalla la vida de cantantes como Selena y Luis Miguel. La vida de Julio Iglesias ha sido fascinante. Antes de triunfar en los escenarios a nivel mundial, fue jugador de fútbol y estudió leyes.