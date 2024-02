JLo revela el apoyo que recibe de Ben Affleck al sentirse insegura

Jennifer López cuenta los escasos días que quedan para el lanzamiento de su disco ‘This Is Me... Now’, la secuela de su aclamado álbum ‘This Is Me... Then’, editado hace ya 22 años.

El nuevo trabajo de la diva del Bronx saldrá al mercado el próximo 16 de febrero, pero eso no es todo. La artista ha presentado ahora un proyecto audiovisual, ‘This Is Me... Now: A Love Story’, que le ha servido para construir una original trama basada en la temática del disco, que no es otra que su renovada historia de amor con el actor Ben Affleck.

El filme, que recrea a base de metáforas y alegorías la trayectoria conjunta de la pareja, llegará a la plataforma Prime Video el mismo día de la publicación del disco. Para la dirección, la estrella de la música ha confiado en Dave Meyers, un reputado realizador de videoclips que ha sido galardonado con un premio Grammy, pero el guion corre principalmente a cargo de la propia artista.

La intérprete ha reconocido que afrontó la iniciativa con mucha inseguridad, ya que con frecuencia duda de sus capacidades artísticas. Sin embargo, desde el primer momento la también actriz supo que era ella quien debía llevar la batuta del proyecto, sin perjuicio de la encomiable labor de sus colaboradores.

LEA: Quién es Brittany Mahomes, la esposa de Patrick Mahomes

Afortunadamente, su esposo jugó un papel decisivo a la hora de recuperar la confianza en sí misma y en su criterio creativo. “A veces me ponía en plan: ‘Es que no escribo, esto no es lo mío’. Y él me contestaba: ‘Claro que lo haces, escribes, diriges, produces y coreografías, haces todas esas cosas. Empieza a valorarte un poco por lo que verdaderamente eres’”, ha desvelado López durante la presentación de la cinta.