Jennifer López califica de ‘milagro’ su reconciliación con Ben

La cantante Jennifer López ya está inmersa en las labores promocionales de su nuevo disco, que saldrá a la venta el 16 de febrero y en el que aborda el feliz desenlace de su larga y azarosa historia de amor con el actor Ben Affleck.

Los dos artistas se convirtieron en una de las parejas de moda en la década de los 2000, lo que desembocó en un compromiso matrimonial que, sin embargo, saltó por los aires en 2004 con una súbita separación que ambos atribuyeron a la rumorología y la presión de los medios de comunicación.

En 2021, la polifacética intérprete y el oscarizado director retomaron su relación con más fuerza que nunca, hasta el punto de que, esta vez sí, pasaron por el altar en una boda de ensueño celebrada en 2022.

Precisamente, el nuevo trabajo discográfico de la diva del Bronx pretende celebrar esas segundas oportunidades que salen bien, las que han inspirado a tantas películas románticas de final idílico.

El título de este esperado disco, ‘This Is Me... Now’, conecta y compara el actual estado vital de López con el que presentaba allá por 2002, cuando lanzó el exitoso ‘This Is Me... Then’ en medio de su primer romance con Affleck, quien de hecho colaboró en la composición de algunas canciones de ese elepé.

“Lo escribí cuando Ben y yo nos enamoramos, hace unos 20 años. El destino quiso que volviéramos a encontrarnos. Y ahora me he inspirado en ese milagro surrealista que nos ocurrió”, ha revelado al diario Metro sobre el mensaje que quiere enviar en este segundo volumen.

Jennifer López celebra en sus nuevos temas el momento de madurez que atraviesa a todos los niveles, una madurez a la que ya atribuyó el resurgir de su idilio con Affleck y la valentía con la que los dos apostaron por ello. “Fue algo romántico y se dio de forma orgánica. Definitivamente, me he inspirado en esta increíble segunda oportunidad para disfrutar del amor verdadero. Este disco me ha salido de dentro”, asegura.

Asimismo, la estrella quiere animar a sus seguidores a que nunca pierdan la fe en el amor para toda la vida, aunque el camino para que se consolide esté lleno de baches y largos plazos. “Quería compartir con el mundo que sí creo que ciertas cosas duran toda la vida. Puede que no recorran una línea recta, que no siempre salgan exactamente como esperas, pero al final prevalecen”, sentencia.