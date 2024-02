BMP anuncia concierto de Nick Carter en Honduras

El cantante estadounidense Nick Carter se presentará por primera vez en Honduras como parte de su gira musical de 2024, así lo informó la productora BMP Show en sus páginas oficiales de Facebook e Instagram.

De acuerdo con el anuncio publicado por la productora, el artista, conocido a nivel mundial por ser el líder del grupo Backstreet Boys, ofrecerá un concierto el próximo 8 de marzo en el estacionamiento del Bazar del Sábado, en Tegucigalpa.

Asimismo, informaron que los boletos estarán a la venta a partir de este jueves 1 de febrero en el sitio web: www.bmticket.com.

Honduras será su primera parada en Centroamérica, pues el jueves 14 de marzo dará un concierto en el Museo Marte, en El Salvador, y el 16 de ese mismo mes se presentará en Guatemala.

Nick Carter tendrá una agenda bastante apretada este año 2024, pues también tiene preparadas varias presentaciones en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Portugal, entre otros países.

Cabe mencionar que hace unos días, Nick Carter se presentó ante sus fans de México como parte de su gira “Who I Am Tour 2024”. En este show cautivó a sus seguidores con canciones como con “Larger than Life”, ”Everybody Wants to Rule the World”, “I Got You” y ”Everybody”, entre otras.

Nickolas Gene Carter es un músico nacido el 28 de enero de 1980 en Nueva York, Estados Unidos. Carter alcazó la fama en la década de los 90 gracias a la banda Backstreet Boys, en la cual él era la figura principal.