Belinda lanza indirecta a Christian Nodal en su nueva canción

“Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, es supuestamente parte de la letra de la canción.

Y continúa así: “bebo, salud por tu recuerdo. No lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”.

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir.. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”, dice.

Hasta el momento se desconoce si estas estrofas son verdaderas o se trata de una canción compuesta por los fanáticos de la cantante; solo queda esperar que hoy 31 de enero se publique ‘Cactus’ en los canales oficiales de Belinda.

Estos elementos hacen pensar que Belinda dedica su nuevo tema a su ex, con quien tuvo una mediática relación que estuvo cerca de llegar al altar, pues Nodal ya le había entregado el anillo a la cantante, pero meses después anunciaron repentinamente el fin de su noviazgo, desatando todo tipo de especulaciones.

Christian Nodal actualmente está en una relación con la rapera Cazzu, ambos tienen una hija nacida en septiembre de 2023.