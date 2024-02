La actriz Kate Hudson debuta en el mundo de la música

“Se siente tan surrealista tener esta canción fuera, no puedo esperar a que la escuches. ¡Ve a escucharla donde sea que obtengas tu música! Enlace en mi biografía”, publicó Kate Hudson en Instagram junto a la portada de su sencillo.

Después de semanas de anunciarlo en redes sociales, Kate Hudson lanzó esta semana su primer sencillo , “Talk About Love” .

“Quiero que mi música sea abierta y en búsqueda de encontrar algo poderoso. Fue mucho lo que puse en una canción, pero afortunadamente, tuve a algunas personas maravillosas trabajando conmigo. ¡Y así, aquí estamos!”, declaró la rubia.

Aunque este sencillo marca el debut oficial de Kate Hudson como artista grabada, reveló en una entrevista previa con Today que ha escrito música toda su vida, pero nunca la había compartido públicamente.

“Sólo pensé que tal vez debía hacerlo”, comentó la actriz y madre de tres hijos.

La habilidad vocal de Kate Hudson no es desconocida para los fanáticos, ya que demostró sus dotes de canto en proyectos cinematográficos como Nine: Una Vida de Pasión y Glee. Además, es hija de William Louis Hudson Jr., músico y actor estadounidense, conocido por ser el cantante de The Hudson Brothers.

Tras el lanzamiento de su sencillo, la madre de Kate Hudson, Goldie Hawn, no pudo contener su orgullo y elogió a su hija en los comentarios de Instagram.

“No solo puedes cantar, mi bebé, sino que también puedes escribir canciones como nadie más”, escribió Hawn.