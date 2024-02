Maisie Williams, de ‘Juego de Tronos’, reniega públicamente de su padre

La primera vez que se refirió públicamente a su “traumática” niñez, en 2022, la actriz explicó que su madre había tenido que “escapar” del infierno en que se había convertido su vida conyugal.

No quiso dar demasiados detalles sobre esa serie de acontecimientos que “consumieron” buena parte de sus años más inocentes, pero sí aclaró que ni siquiera tenía 8 años cuando cortó todo contacto con su padre.

“No quiero entrar demasiado en ello, porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia. Pero ahora pienso en todas las cosas traumáticas que me ocurrieron, de las que en su momento no pensaba que estuvieran mal. Desde que tengo memoria, me ha costado mucho dormir”, revelaba a su paso por el podcast ‘Diary of a CEO’.