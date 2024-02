Maribel Guardia no teme a envejecer

Tras haber perdido a su hijo Julián Figueroa el pasado 9 de abril de 2023, a causa de un infarto agudo al miocardio, Maribel Guardia asegura que no le teme a la muerte, pero sí a una enfermedad larga y dolorosa.

La famosa costarricense asistió al festejo de los 80 años de la ‘Casa del actor’ para acompañar al actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo y durante su encuentro con los medios, la actriz aseguró que no teme envejecer, pero sí le da miedo padecer una enfermedad.

“Yo a lo que le temo, ni siquiera a la muerte, porque algún día nos va llegar, pero la enfermedad sí porque es triste acabar enfermo. No importa en qué etapa de tu vida. ...No tienes con qué respaldar una enfermedad... Porque no hay dinero que alcance cuando una enfermedad es larga y es dolorosa”, dijo Maribel Guardia.

Cabe señalar que la actriz se sintió muy honrada de ser invitada por el presidente del patronato de ‘la Casa del actor’, Jorge Ortiz de Pinedo al festejo de los 80 años de esta casa de retiro. Por ello, aprovechó sus redes sociales para presumir el trabajo de este albergue, donde diversos actores han encontrado refugio y asistencia médica durante su vejez.