Series y películas que se van de Netflix este mes de enero

Como muchas plataformas de streaming y cadenas de televisión, Netflix adquiere temporalmente los derechos de películas y series a menos que sean producidas por la misma empresa (por ejemplo, Stranger Things o Casa de Papel). Por lo tanto, sólo se puede emitirlas de forma temporal.

Según la propia Netflix, “hacemos todo lo posible para preservar el contenido que deseas ver, pero como los derechos de licencia de series y películas se adquieren por un período de tiempo específico y no de forma indefinida, algunos títulos ya no están disponibles. en Netflix.”

Además, “Su acuerdo de licencia con su proveedor de contenidos está a punto de caducar. Cada vez que una serie o película caduca, evaluamos si conviene renovarla utilizando los mismos criterios que utilizamos para posibles contenidos nuevos.

Por tal motivo, cada mes la plataforma anuncia las series y películas que se eliminarán del catálogo cada mes.

Revisa la siguiente lista para revisar cuáles series y películas aún estás a tiempo de ver o cuáles vas a tener que buscar en otras plataformas, por si te las perdiste. Así que el contenido que ya no formará parte del catálogo de Netflix después de las siguientes fechas de enero de 2024 son:

Desde el 1 de enero:

Rescatando al soldado Ryan (1998)

Merlí (2015)

Ad Astra (2019)

Running Man (2020)

La Redada 2 (2014)

Sanju (2018)

Bliss (1997)

How to Traing Your Dragon Legends (2011)

Miraculous: Las aventuras de Ladybug (2015

Betty en NY (2019)

Recuérdame (2010)Jonas (2019)

Hecho en México (2012)

Jumanji: El siguiente nivel (2019)

Dragones: El origen de las carreras de dragones (2014)

Shrek: Historias de miedo (2009)

Shrek: Historias de miedo 2 (2009)

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el locuaz (2014

Shrek Ogrorosa la Navidad (2008)

Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003)

Freaky: Este cuerpo está para matar (2020)

El más buscado (2014)

Jack Ryan: Código Sombra (2014)

Cazador de silencio (2020)

Héroes (2009)

La mujer de mis pesadillas (2007

Traficantes por error (2009)

Dioses de Egipto (2016)

Una noche para mamá (2014)

Navidad con vista de ensueño (2018)

Eres mi pasión (2018)

La batalla del año (2013)

Full Out 2: ¡Tú puedes! (2020)

Todo mal (2018)

Christmas Wedding Planner (2018)

Clásicos navideños de DreamWorks (2011)

DreamWorks: Shrek’s Swamp Stories (2008)

Felices fiestas de Madagascar (2005)

Kung Fu Panda: Secretos bárbaros (2008)

Mi mascota mágica Morphle (2011)

Morphle: Mascota mágica de caramelos de Halloween (2021)

Pon tu nombre en alto (2017)

Porque esta es mi primera vida (2017)

Desde el 6 de enero

Jane The Virgin (2014)

Desde el 10 de enero

Cuando los héroes vuelan (2018)

Desde el 15 de enero

El vato (2016)

Desde el 18 de enero

Un blog como pocos (2018)

Desde el 20 de enero

Knightfall (2017)

