Productor de “American Idol” asegura que no agredió a Paula Abdul

Nigel Lythgoe, productor ejecutivo de “American Idol” y “So You Think You Can Dance”, aseguró que las acusaciones de Paula Abdul de agresión sexual contra él son “falsas” y “profundamente ofensivas”, y que planea demostrar su inocencia en los tribunales.

“Decir que estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones hechas contra mí por Paula Abdul es un eufemismo salvaje. Durante más de dos décadas, Paula y yo hemos interactuado como queridos, y totalmente platónicos, amigos y colegas”, indicó a Page Six en un comunicado.

Sin embargo, mencionó que de la nada se enteró de esas afirmaciones, a las que calificó de poco claras y “profundamente ofensivas” para él y para lo que representa.

“Aunque el historial de comportamiento errático de Paula es bien conocido, no puedo pretender entender exactamente por qué presentaría una demanda que debe saber que es falsa. Pero puedo prometer que lucharé contra esta espantosa calumnia con todo lo que tengo”, concluyó.

Aunque no especificó a qué se refería al mencionar “comportamiento errático”, podría hacer referencia a la supuesta aventura que ella tuvo con el ex concursante de “American Idol” Corey Clark de mediados de la década de 2000; algo que la actriz y cantante ha negado con vehemencia.

La legendaria coreógrafa presentó su demanda contra Lythgoe, ahora de 74 años, alegando que fue agredida sexualmente por él en dos ocasiones diferentes. También afirma que fue acosada por él, y una entrevista de 2017 que ha vuelto a salir a la luz muestra que él una vez bromeó sobre querer “abusar” de ella.