El exluchador Hulk Hogan se casa por tercera vez

Hulk Hogan, el mítico exluchador que dominó el mundo del ‘wrestling’ televisivo en las décadas de los ochenta y noventa, ha vuelto a pasar por el altar a sus 70 años.

En esta ocasión, lo ha hecho con su novia Sky Daily, una instructora de yoga de 45 años con la que lleva un año y medio de relación y junto a la que anunció su compromiso matrimonial hace solo dos meses.

La ceremonia, según el medio TMA, tuvo lugar el viernes pasado en la localidad de Clearwater, en el estado de Florida. Al parecer fue un acto relativamente improvisado que únicamente congregó a un puñado de familiares y amigos de la pareja.

“Fue una boda muy íntima y sobria. Ninguno de los dos quería algo ostentoso, simplemente algo pequeño con sus seres más cercanos y queridos para declararles el amor que se profesan y su compromiso de por vida”, ha señalado una fuente al diario británico Daily Mail sobre un enlace que, en sus propias palabras, fue resultado de un mero brote de espontaneidad.

En cualquier caso, para Hogan se trata de una oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, a tenor de las breves declaraciones que ha ofrecido en Instagram: “¡Mi nueva vida comienza ahora!”, ha escrito junto a un vídeo de la fiesta.

El atuendo y los complementos que lució la novia distaron de ser sencillos. Sky apareció en su gran día con un elegante vestido blanco de la firma Rue de Seine, que combinó con unos pendientes de oro blanco de 18 quilates a los que se habían incrustado diamantes de cuatro quilates. Por si eso no fuera suficiente, la novia incluyó un brazalete y un collar a juego con su alianza, valorada esta última en unos 500.000 dólares, según el citado portal de noticias.

Por su parte, Hulk Hogan recurrió a un tradicional esmoquin negro con pajarita del mismo color para sus terceras nupcias, el cual adornó con una flor blanca en la solapa. No renunció el astro de la WWE a uno de los elementos más distintivos de su estética: un pañuelo anudado a la cabeza y del mismo tono que su traje puso el broche de oro a su look. De acuerdo con diversos testigos, el veterano exluchador no mostró signo alguno de dolor o de fatiga, pese a los problemas físicos que arrastra desde hace años en la espalda y su sistema nervioso.

La rapidez con la que se habrían desarrollado los preparativos de la boda trajo consigo importantes ausencias. La hija mayor de Hogan, Brooke, no acudió al convite por razones que no han trascendido. Sí estuvo presente el hijo menor del deportista, Nick, y también asistieron los tres hijos de Sky Daily.

Fue el pasado mes de julio cuando Hulk Hogan compartía en su cuenta de Instagram la felicidad que le invadía ante su tercer compromiso matrimonial. “Está lo suficientemente loca para haber dicho ‘sí’”, bromeaba en su momento. Hogan estuvo previamente casado con Linda Hogan, madre de los mencionados Brooke y Nick, entre los años 1983 y 2009. Sólo un año después de la ruptura, el luchador se enamoró perdidamente de la maquilladora Jennifer McDaniel, con la que contrajo matrimonio ese mismo año y de quien finalmente se separó en 2021.