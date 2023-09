Kerry Washington busca a su padre biológico: ‘Es una llamada a la aventura’

Una de las revelaciones más llamativas del libro biográfico de la actriz Kerry Washington, ‘Thicker Than Water’, fue sin duda que la intérprete había sido concebida por inseminación artificial.

Lo más chocante de todo es que ella no fue consciente de este hecho hasta 2018, cuando sus padres no tuvieron más remedio que confiarle un secreto que habían guardado con celo desde hacía cuarenta años.

Tras un largo proceso para asimilar la noticia, ahora la artista está decidida a encontrar a su padre biológico. En conversación con la periodista Robin Roberts, en el programa ‘20/20’, la que fuera protagonista de la serie ‘Scandal’ ha asegurado que, finalmente, cuenta con el respaldo de sus progenitores en esta trascendental “llamada a la aventura”.

“Creo que mi padre también está abierto a la idea y le produce curiosidad. Quizá no le entusiasma, pero lo acepta y me apoya”, ha contado con una mezcla de alivio y satisfacción. Lo cierto es que, en su momento, Earl Washington se habría llevado esa información “a la tumba”, como ha explicado la estrella de la televisión sobre su padre.

Si ella no se hubiera prestado a participar en el popular programa de televisión ‘Finding Your Roots’, en el que diversas celebridades y sus familiares se someten a pruebas de ADN para esclarecer sus orígenes familiares, a día de hoy seguiría completamente ajena a la realidad.

La artista comunicó al presentador del espacio, Henry Louis Gates Junior, que sus padres eran “reticentes” a implicarse en el proyecto. Este habló directamente con ellos para conocer sus razones y, tras enterarse de la verdad, les recomendó que lo hablaran cuanto antes con Kerry.

Con la perspectiva que le aporta el paso del tiempo, Kerry Washington está convencida de que ahora ama a su padre, al hombre que la crio, “incondicionalmente”. “En el momento en que me lo dijo, me di cuenta de que tenía la oportunidad, por primera vez en mi vida, de decir que le quiero incondicionalmente, de que me oiga decir: ‘Te quiero, aunque sepa la verdad’”, se sinceraba en sus memorias.

En su relato más personal, la artista también dejaba claro que comprendía perfectamente a su progenitor, al que no tiene nada que reprochar. “Creo que cada vez que le decía ‘te quiero’, una parte de su cerebro, consciente o inconscientemente, pensaba: ‘Me quiere porque cree que soy su padre’. También sé que, desde su punto de vista, no había nada que decir. Él tomó bien pronto la decisión de que yo era suya, y de que él era mío. Nada va a cambiar eso”, escribía con orgullo. “Pero es verdad que, cuando me enteré de que había nacido de un donante de semen, me quedé en shock, completamente en shock”, reconocía.