Bad Bunny sobre su relación con Kendall Jenner: “No tengo que aclararle nada a nadie”

El cantante Bad Bunny, de 29 años, se niega a confirmar si está teniendo un romance con la estrella de reality Kendall Jenner, de 27 años después de haber sido vistos juntos en público varias veces este año, porque mantiene su vida personal en privado.

En declaraciones a la revista Vanity Fair, Bad Bunny dijo: “Realmente no estoy interesado en aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie”.

“Yo lo tengo claro y mi amigo Jomar lo tiene claro y mi madre lo tiene claro. Son los únicos a los que tengo que aclararles algo”, dijo el artista puertorriqueño.

El intérprete de “Where she goes” insiste en que sólo porque sea una celebridad no significa que no tenga derecho a una vida privada.

Bad Bunny añadió: “Hay gente que dice que los artistas tienen que aguantar esto”.

“No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día, me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo”.