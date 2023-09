Camila Alves, esposa de Matthew McConaughey, revela el infierno que le hizo vivir su suegra

”Cuando aparecí en escena, empezó a hacer todas estas cosas. Me ponía a prueba, de verdad que lo hacía. Me llamaba por los nombres de las exnovias de Matthew . O se ponía a hablarme en español con un tono algo condescendiente. Me hizo de todo”, ha señalado la esposa del afamado intérprete.

Su problemática relación con su suegra cambió radicalmente en medio de un viaje a Estambul. La entonces modelo se había agenciado un desfile en la ciudad más poblada de Turquía y quiso llevarse a Kay para confraternizar con ella y demostrarle su afecto.

“Recuerdo que durante el viaje en avión, empezó a contarme todas estas historias y metiéndome cosas en la cabeza. Cuando aterrizamos, pensé: ‘Vale, de acuerdo, tengo que prepararme para estas situaciones’”, ha recordado.

Una vez en el hotel, suegra y nuera se enzarzaron en una discusión, de la que Camila no ha querido revelar su contenido, y fue en ese momento cuando la antigua estrella de las pasarelas tuvo que echar mano de su fuerte carácter, marcado por su “lado brasileño y latino”.

”Me acuerdo de que se puso a llorar y yo al principio me sentí fatal. Cuando la acosté, me quedé mirándola y pensé: ‘Oh, Dios mío, me está contando una sarta de mentiras’. Entonces perdí los estribos y saqué mi lado brasileño y latino. Y la tuve con ella, me enfrenté y estuvimos un buen rato con ese tira y afloja. Y al final me dijo: ‘Vale, estás dentro’. Lo único que quería era verme luchar. Y ahora tenemos una relación maravillosa, yo la respeto mucho a ella y ella me respeta a mí. Siempre acabamos nuestras charlas con bromas y risas”, ha relatado.

Al ser preguntado por semejante revelación, Matthew McConaughey ha explicado con orgullo que su familia siempre ha sido muy reservada y cautelosa a la hora de aceptar nuevos miembros.

“Siempre hemos tenido esos ritos de iniciación. No es fácil entrar en la familia McConaughey. Les ponemos a prueba, nos pasa incluso entre nosotros, con mis hermanos y mi madre. Te hacemos llorar, pero luego te preparamos tu bebida favorita”, ha bromeado en conversación con Entertainment Tonight.