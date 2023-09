Luis Miguel debe casi cuatro años de pensión, afirma abogado de Aracely Arámbula

Luego de que una juez del Registro Civil de la Ciudad de México emitió un certificado en el que se demuestra que el cantante Luis Miguel no es deudor alimentario moroso , como fue señalado por su ex pareja Aracely Arámbula , el abogado de la actriz aseguró que el cantante sí debe , porque no ha dado nada a sus hijos desde el 2019 .

Aclaró que el documento emitido por una autoridad judicial del Registro Civil es verdadero y actual, más no refleja la situación real.

“Para que alguien esté en ese registro como deudor alimentario moroso, tuvo que haber existido la orden de un juez que solicitara fuera inscrito o registrado en tal condición”, explicó Pous.

“Y le pongo el caso genérico, quítele el nombre de Aracely o Luis Miguel, pero si yo hubiera estado casado, me divorcio y tengo hijas menores y les debo pagar pensión, y si mi esposa no me ha demandado judicialmente, aparece que yo no soy deudor”.

Lo que indica que por el momento no existe un procedimiento judicial que acredite que el cantante no ha cumplido con sus pagos de pensión.

De esta forma, no aparece el nombre de Luis Miguel como deudor alimentario moroso.

“De lo contrario, si ya lo hubiera demandado y se acredita que no ha pagado la pensión, el juez hubiera tenido que emitir un juicio o sentencia y aparecería como deudor”, agregó.