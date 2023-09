Galilea Montijo responde así a polémico libro de Anabel Hernández: “Trabajo desde los 11 años”

La presentadora mexicana Galilea Montijo compartió un contundente mensaje en sus redes sociales, el cual sería una forma de respuesta a toda la polémica que enfrenta después de que la periodista Anabel Hernández la mencionara en su nuevo libro “Las señoras del narco. Amar en el infierno”.

Y es que en este texto, Anabel publica una entrevista que le realizó a Celeste, expareja y madre de la hija del fallecido narcotraficante mexicano Arturo Beltrán Leyva. Y es que según relata Celeste, Galilea Montijo fue novia de Arturo Beltrán Leyva en el año 2004, y asegura que este estaba muy encariñado con la conductora de televisión y que hasta le daba un “sueldo” de casi 200 mil dólares mensuales.

LEA: Aseguran que Galilea Montijo recibía un “sueldo” por ser novia de Arturo Beltrán Leyva

Y aunque Galilea Montijo no mencionó directamente a la periodista y a su polémico libro, sí enfatizó que siempre ha sido una mujer trabajadora, y que todo lo que ha logrado es por su propio esfuerzo.

“Después de luchar contra mis límites al hacer ejercicio... (y solo quienes lo hacen saben a lo que me refiero)... me detengo a pensar: He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico ... y desde los 11 años para ayudar a mi Mamá... por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es lucha constante”, inició Galilea en su mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram.