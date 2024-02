El documental de Celine Dion llega pronto a Prime Video

Los documentales, las plataformas de streaming y las estrellas de la música se han convertido en una fórmula de éxito garantizado. Selena Gomez, Lady Gaga, Taylor Swift o Jennifer Lopez son algunas de las cantantes que se han animado a abrirse en canal frente a las cámaras, y Celine Dion será la próxima en sumarse a este grupo de la mano de Prime Video.

La cantante de 55 años anunció en 2022 que le habían diagnosticado un trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida, que provoca rigidez muscular progresiva y espasmos que eventualmente acaban afectando al sentido del equilibrio y la movilidad.

Esta enfermedad ha condicionado la vida de la artista tanto como cabría esperar, obligándola a cancelar una gira y retirarse temporalmente de los escenarios, y ella no ha querido rehuir el tema en el documental que ha titulado ‘I Am: Celine Dion’.

“Este último par de años ha sido todo un reto para mí, todo un viaje desde el descubrimiento de mi enfermedad hasta aprender a vivir con ella y a controlarla, pero sin dejar que me defina”, explica en un comunicado público.

“En el camino hacia la reanudación de mi carrera, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de menos poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para intentar concienciar sobre esta enfermedad poco conocida, para ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, agrega.

Este íntimo documental estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo en una fecha todavía por anunciar.

Los fans podrán descubrir lo que ocurre entre bambalinas en el día a día de su ídolo, tanto a nivel personal como profesional, y se espera que desvele los planes de Celine acerca de su carrera musical.

Desde Prime Video han asegurado que se trata de un retrato crudo e íntimo de un momento crucial en su trayectoria, que la mostrará luchando para superar su diagnóstico.